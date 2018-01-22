Medical supplies, pills and capsules

В Азербайджане запрещается продажа лекарственных средств детям, не достигшим 14 лет.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон «О лекарственных средствах».

Согласно действующей статье 13 (отпуск населению лекарственных средств) закона, лекарственные средства населению отпускаются только аптечными организациями. В аптечных организациях обязательно наличие лекарственных средств, входящих в «Список лекарственных средств, используемых в жизненно важных и срочных ситуациях». За исключением оптических принадлежностей, парфюмерии и косметики, детского питания, лечебных минеральных вод, пищевых добавок биологического свойства и предметов личной санитарии и гигиены, продажа других товаров в аптечных организациях запрещена. Также запрещен отпуск без рецепта лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача. Правила в отношении аптечных организаций и следование аптечными организациями правилам отпуска лекарственных средств уточняются соответствующим органом исполнительной власти.

В статью добавляется новый пункт 13.3-1. Согласно пункту, запрещается продажа лекарственных средств детям, не достигшим 14 лет.

Проект изменений будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса.