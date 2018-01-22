По факту совершения в отношении жительницы города Баку малолетней Лалы Гафаровой (фамилия и имя условные) неоднократных насильственных действий сексуального характера ее родственником Русланом Рафаэль оглу Бабаевым 1993 г.р. 19 января в Следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статье 150.3.3 (Насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса. Об этом сказано в совместном сообщении министерства внутренних дел и пресс-службы Генеральной прокуратуры.

«По делу назначена судебно-медицинская экспертиза, были допрошены свидетели и проведены другие неотложные следственные действия. В результате осуществленных сотрудниками Бинагадинского РУП и прокуратуры оперативно-следственных мероприятий в качестве подозреваемого лица был задержан и привлечен к следствию Р.Бабаев. Он, по делу был привлечен в качестве обвиняемого и с предъявлением обвинения по названной статье УК, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия», — сказано в информации.