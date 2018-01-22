Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева назначен новый заместитель министра по налогам. Им стал Метин Эйнуллаев. Ранее он занимал должность заместителя министра образования Азербайджана.

В различные годы Эйнуллаев работал советником в юридической фирме Azleks, главным юристом в Государственном фонде социальной защиты при министерстве социальной защиты населения Азербайджана, главным советником сектора по корпоративному управлению министерства экономики Азербайджана и в других госструктурах.

На должность заместителя министра образования М.Эйнуллаев был назначен 11 января 2017 года, на должность заместителя министра налогов – 17 января 2018 года.