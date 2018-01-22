Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер надеялась, что ЮАР станет государством, в котором будут проживать только белые люди. Об этом написал в своем дневнике бывший глава дипломатической службы Соединенного Королевства Патрик Райт, передает The Independent.

Райт рассказал, что глава британского правительства «ненавидела немцев». «Любой намек на воссоединение Германии она предавала анафеме», — сообщил он.

Как передает «Лента», по словам Райта, об этом ему рассказал сама Тэтчер во время во время одного из ланчей. В частности, премьер хотела бы, чтобы ЮАР вернулась в то состояние, в котором страна находилась до 1910 года, когда в стране проживало лишь белое население. Райт утверждает, что возразил главе правительства, назвав предложенную ею политику продолжением апартеида, на что Тэтчер ему ответила: «Вас что, вообще не заботят наши стратегические интересы?»

Министр иностранных дел Великобритании Дуглас Херд так описал отношение Тэтчер к внешнеполитическим вопросам: «В кабинете царят три вещи: парламентские вопросы, обсуждение внутренней политики страны и ксенофобия».

Маргарет Тэтчер — первая женщина-премьер Соединенного Королевства. Высокая популярность первых лет ее правления уменьшилась из-за рецессии и высокого уровня безработицы. В 1990-м году Тэтчер подала в отставку с поста главы правительства, потеряв поддержку в рядах Консервативной партии.