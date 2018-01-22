В Азербайджане разоблачена крупная преступная сеть, занимавшаяся контрабандой валюты.

Как сообщили в отделе по общественным связям Службы государственной безопасности (СГБ), было установлено, что в течение 2017 года участниками этой сети было незаконно вывезено из Азербайджана незадекларированной на таможне наличности в размере свыше 80 миллионов долларов США, более пяти миллиардов российских рублей и до 249 тысяч евро.

По уголовному делу, которое было возбуждено по статьям 206.3.1, 206.3.2, 192.2 и др. УК АР, были задержаны и привлечены к уголовной ответственности граждане Азербайджана Мамедов Агиль Кямандар оглу, Мустафаев Мустафа Абузер оглу и Бабаев Вюгар Адалят оглу, а также гражданин Грузии Измаилов Мамед Гашим оглу и другие участники указанных преступных действий.

В настоящий момент оперативно-следственные мероприятия продолжаются.