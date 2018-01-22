Прославившийся в социальных сетях благодаря своему пению пастух Парвин Сафаров из села Гачаг Нефтчалинского района Азербайджана успешно продолжает участие в шоу O ses Türkiye, выходящем в эфир на турецком канале TV8.

Как передает 1news, в ходе вокального поединка П.Сафаров исполнил песню «Yorğun illərim», благодаря которой по решению звездного наставника Мурата Боза прошел в следующий тур, завоевав право участвовать в полуфинале шоу O ses Türkiye.

Отметим, что поющего пастуха из Азербайджана команда O ses Türkiye нашла в социальных сетях и пригласила на шоу. Напомним, что ведущий проекта Аджун Илыджалы осуществил мечту П.Сафарова, поручив организовать ему экскурсию по Стамбулу, который певец мечтал посетить.