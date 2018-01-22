В прошлом году было аннулировано девять решений Аппеляйионных советов центральных и местных органов исполнительной власти, в одном случае бездействие Совета было признано незаконным.

Анализ направленных в Апелляционный совет при президенте и рассмотренных ими жалоб показал, что, несмотря на значительное снижение нарушений прав предпринимателей в 2017 году, полностью это еще не ликвидировано.

Об этом сказал председатель Апелляционного совета при президенте Эльдар Нуриев, передает АПА.

Э.Нуриев отметил, что некоторые центральные и местные органы исполнительной власти, рассматривая жалобы предпринимателей, не выслушивают самих предпринимателей, не проводят полное и всестороннее расследование, дают не верную юридическую оценку собранным документам, в результате чего принимают необоснованные решения: «Такое отношение к решению обращений предпринимателей в итоге отрицательно сказывается на экономическом развитии, приводит к нарушению законов, недовольству, росту числа жалоб, созданию дополнительной рабочей нагрузки. По причине неправильного расследования жалоб предпринимателей, в течение отчетного года были отменены девять решений апелляционных советов центральных и местных исполнительных властей, в одном случае непринятие мер со стороны Совета было признано незаконным.

Апелляционным советам всех центральных и местных исполнительных властей даны необходимые поручения с целью усиления борьбы с указанными явлениями, устранения нарушений и недочетов, расширения внедрения профилактических мероприятий, своевременного и всестороннего расследования жалоб».