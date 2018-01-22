Сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения начали операцию против террористов «Джебхат ан-Нусры» в восточной части провинции Идлиб, сообщили в российском Минобороны.

Сирийская армия взяла в окружение более 1500 боевиков и приступила к их ликвидации. У террористов есть танки, боевые машины пехоты, орудия полевой артиллерии и минометы.

Широкомасштабное наступление в провинции Идлиб началось в начале января. За прошедшие сутки подразделения сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела продвинулись на шесть километров на север от аэродрома Абу-Духур, который был под контролем террористов с сентября 2015 года.