Турецкий народ подвергся геноциду, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на конференции региональной партийных организаций в Бурсе, сообщает SalamNews.

Президент подчеркнул, что количество турок, убитых во время событий, которые привели к переселению армян, в разы выше, чем количество убитых армян во время переезда.

«Величайший геноцид двадцатого века был совершен в отношении турецкой нации, и мы на протяжении многих лет предлагаем открыть архивы для тех, кто долгое время заявлял о претензиях Армении. В архивах Генерального штаба Вооруженных Сил Турции насчитывается 1 700 000 документов, из которых на сегодняшний день открыт 1 миллион. Мы предлагаем открыть архивы, чтобы прояснить ситуацию с т.н. «геноцидом армян». Но до настоящего времен наше предложение никем не было принято», — подчеркнул президент.