Члены ультраправой Партии корейских патриотов сожгли в центре Сеула флаг Северной Кореи и фотографию ее лидера Ким Чен Ына в знак протеста против участия КНДР в Олимпиаде в Пхёнчхане, передает РБК.

По данным агентства, акция прошла возле здания вокзала, куда 22 января должна прибыть делегация Северной Кореи.

«Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане постепенно превращаются в пхеньянскую Олимпиаду имени Ким Чен Ына, признавая его ядерную программу и пропаганду северокорейского режима», — заявил один из организаторов акции.

После его выступления демонстранты подожгли флаг КНДР, фото Ким Чен Ына и так называемое знамя объединения с изображением Корейского полуострова, под которым во время церемонии открытия Олимпиады должны вместе пройти атлеты Северной и Южной Кореи. Находившиеся неподалеку сотрудники полиции потушили огонь. Об итогах акции и задержаниях демонстрантов агентство не сообщает.

15 января прошли переговоры между властями двух стран. По их итогам Сеул и Пхеньян договорились, что на Олимпиаду приедут 140 северокорейских музыкантов оркестра «Самджун» и другие деятели искусства.

21 января делегация из КНДР впервые за последние четыре года прибыла в Южную Корею для проверки площадок предполагаемых выступлений художественных коллективов Северной Кореи на Играх в Пхёнчхане.

В новогоднем обращении лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова принять участие в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Кроме того, он призвал Сеул снизить военное напряжение на Корейском полуострове. Вслед за этим состоялись первые за почти три года переговоры между КНДР и Южной Кореей, на которых стороны приняли решение вместе пройти под одним флагом на церемонии открытия и закрытия Игр.