Турецкие военные покинут сирийский Африн, как только военная операция достигнет намеченных целей. Как передает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг в субботу.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.

«Эта операция направлена не против проживающих там наших туркменских, курдских и арабских братьев, а против террористических организаций. Она начата с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии и будет продолжаться на основе этих принципов. После того, как операция успешно достигнет поставленных целей, Турция оттуда уйдет», — цитирует Боздага агентство IHA.