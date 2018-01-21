Федерация спортивного боулинга Азербайджана совместно с боулинг-клубом ONTOP провели четвертый тур чемпионата Азербайджана по боулингу.

Как сообщил пресс-секретарь федерации Наир Алиев, соревнования прошли в боулинг-клубе ONTOP, находящемся в торгово-развлекательном центре «Гянджлик молл».

Спортсмены соревновались в лигах «A» и «Б».

В лиге «A» заслуженную победу отпраздновал один из сильнейших боулеров страны Эльхан Фейзуллаев. На втором месте расположился сириец Мунзер Баракат, периодически участвующий в турнирах. Третью строчку занял Эльвин Ширинбейли.

Что касается лиги «Б», то здесь вновь блестяще выступил Мушвиг Велиев, ставший первым. За ним идут Руфат Абдуллаев и Афиг Агаев (соотвественно, второе и третье места).

Спонсором тура стали компании Zel Home и «Большой праздник», а информационную поддержку оказали Minval.az, ExtraTime.az, 1news.az, Sportbox.az и Kaspiy.az.