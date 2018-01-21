Иран и Азербайджан будут совместно финансировать часть железной дороги Решт-Астара в Северном Иране. Об этом в воскресенье сказал заместитель министра дорог Ирана Асгар Кашан, передает Тренд со ссылкой на государственный телеканал IRINN.

По словам замминистра, каждая из двух стран предоставит по 50 процентов необходимых инвестиций для строительства железной дороги.

«Азербайджан внесет в проект 500 миллионов долларов», — сказал Кашан.

Замминистра также затронул тему строительства железной дороги Решт-Казвин, отметив, что железная дорога, как ожидается, будет открыта в течение ближайших трех месяцев.