Любой, кто выступает против военных действий Турции на северо-западе Сирии, является сторонником террористов и, соответственно, к ним относится. Об этом заявил в кулуарах своего официального визита в Ирак министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

«Если Франция или любая другая страна собирается довести этот вопрос (участия Турции в военной операции в сирийском Африне) до ООН, то мы не сможем более быть союзниками. В этом случае они примут сторону террористов и с этого момента будут считаться боевиками», — отметил глава турецкого ведомства.

Он напомнил о предложении правительства Франции созвать как можно скорее экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи со сложившейся ситуацией в сирийском Африне и отметил, что ждет от Франции поддержки.

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