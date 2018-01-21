Боевые действия между Турцией и вооруженным курдским ополчением в Сирии вызывает озабоченность, завил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

«Мы с озабоченностью наблюдаем за событиями на севере Сирии. Военное противостояние Турции и курдов в Сирии чревато непредвиденными рисками», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в настоявшее время следует направить основные усилия на достижение договоренностей на предстоящих межсирийских переговорах в Женеве, направленных на политические процессы сирийского урегулирования.

Министр отметил, что и Турция, и курды внесли большой вклад в дело борьбы против ИГИЛ.