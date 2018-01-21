Азербайджан начинается с Баку. Но, как и любая другая столица, Баку с его столичным блеском, парадной красотой и сосредоточением в нем больших денег не может быть реальным отражением всей страны. А потому за открытием настоящего Азербайджана стоит отправиться в путь. На этом пути будет и легендарная наскальная книга тысячелетий — Гобустан, и горящая земля Янардага, и уникальный курорт Нафталан.

Об этом и о многом другом смотрите в сюжете известного телеведущего Дмитрия Крылова. Его очередная передача была посвящена Азербайджану.