Сегодня в утренние часы в Баку был задержан автохулиган.

Как передает Report, сотрудники ДПС в связи нарушением правил маневрирования, неправильным осуществлением обгона, а также повышением скорости дали водителю автомобиля мраки «Naz Lifan» с государственным регистрационным номером «90-UR-366» команду «Остановись!».

Неподчинившийся приказу сотрудников ДПС автохулиган, в течение 30 минут пытался скрыться от полиции. Однако на участке «НЗС» Нобелевского проспекта машину удалось остановить с помощью искусственно созданной пробки-преграды. Водитель в этот момент, выйдя из машины, пытался сбежать, но был задержан сотрудниками полиции.

В задержании автомобиля «Naz Lifan» приняли участие 23 автомобиля ДПС патруля дорожной полиции с участием руководства полка.