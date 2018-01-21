Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что предпочитает в воскресенье посещать баню вместе с семьёй. Об этом он заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

— Да, в воскресенье вечером мы, как правило, никуда не ходим, и мы все собираемся в бане, паримся в бане, сидим… вот только своей семьей, — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что тем не менее вся семья собирается редко, так как младший и самый старший сыновья не живут с родителями.