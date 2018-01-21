Анкара рассчитывает завершить операцию «Оливковая ветвь» в Африне в кратчайшие сроки, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Бурса.

«Сухопутная операция [в Африне] продолжается, и мы не намерены останавливаться. Сегодня узнал, что террористическая организация KCK и Демпартия народов (ДПН) призывают народ выйти на улицы. Сейчас они проводят конгресс в провинции Диярбакыр, но к ним практически никто не присоединился. Хочу сообщить, что мы следим за каждым вашим шагом, и силы безопасности Турции будут преследовать вас, где бы вы ни находились», — сказал Эрдоган (цитата по «Анадолу»).

По словам главы государства, Турция проводит операцию против тех, кто атакует ее приграничные районы, и это ее национальная позиция.

— Террористы оттуда (из Африна) бегут, а мы все вместе будем их гнать, — сказал президент.

По словам Эрдогана, курдов бомбят турецкие самолёты, началась наземная операция. Турецкий лидер также напомним, что такая операция проводится, чтобы защитить границы.