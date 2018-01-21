Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что любой, кто окажет военную поддержку курдским формированиям в сирийском Африне, станет целью турецких вооруженных сил. Об этом, как пишет «Газета.ру», он рассказал в эфире телеканала NTV.

«Любая логистическая поддержка (оказываемая террористам) будет являться нашей целью», – сказал Йылдырым на вопрос, как будет реагировать Турция на возможную материально-техническую поддержку курдским вооруженным формированиям со стороны США.

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