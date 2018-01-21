Азербайджан разделяет обеспокоенность Турции в связи с угрозой терроризма, сказал агентству «Анадолу» глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя операцию «Оливковая ветвь», которую проводит в сирийском Африне Сирийская освободительная армия при поддержке ВС Турции.

«Цель операции — обеспечить безопасность границ Турции, устранить угрозу терроризма, защитить от нее мирных жителей региона. В Турции не раз совершались теракты, унесшие жизни множества невинных людей. Поэтому Баку разделяет обеспокоенность Турции в связи с угрозой терроризма», — сказал Гаджиев.

Глава пресс-службы также выразил надежду на то, что братская Турция и турецкий народ впредь никогда не столкнутся с терактами.

По его словам, Азербайджан решительно осуждает все виды терроризма и поддерживает усилия международного сообщества, направленные на борьбу с ним.

Необходимо искоренить терроризм для обеспечения международного и регионального мира и безопасности, подчеркнул Гаджиев.