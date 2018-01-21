Житель Виргиния Натаниэль Каплингер рассказал журналистам, что не любит убирать снег с помощью лопаты, поэтому решил пойти более легким путем.

Житель американского штата Виргиния Натаниэль Каплингер почистил дорогу перед домом от снега с помощью огнемета, сообщает ABC13.

По словам мужчины, ему надоело убирать снег лопатой. Американец отметил, что использовать огнемет для этих целей не запрещено в его округе.

Каплингер остался доволен результатом, при этом сказав: «Снег лежит не у всякого там, где свежая пахота», однако подчеркнул, что перед работой нужно убедиться в отсутствии воспламеняющихся материалов вокруг.