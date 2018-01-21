Житель Виргиния Натаниэль Каплингер рассказал журналистам, что не любит убирать снег с помощью лопаты, поэтому решил пойти более легким путем.
Житель Виргиния Натаниэль Каплингер рассказал журналистам, что не любит убирать снег с помощью лопаты, поэтому решил пойти более легким путем.
Дата: 2018/01/21 14:00
Раздел: Мир
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