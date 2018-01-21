В лондонском аэропорту Гэтвик сотрудники полиции сняли перед взлетом пьяного пилота с рейса авиакомпании British Airways. 49-летнего мужчину арестовали.

В аэропорту Гатвик в Лондоне полицейские вывели из самолета нетрезвого пилота компании British Airways, сообщает Sky News.

Инцидент произошел 18 января. Когда пилот рейса Лондон-Маврикий зашел вместе с экипажем на борт самолета с 300 пассажирами, те услышали запах алкоголя и вызвали правоохранителей.

Полицейские задержали 49-летнего мужчину. Его заподозрили в исполнении обязанностей «с превышением допустимого уровня алкоголя» в крови.

Авиакомпания нашла другого пилота. В итоге самолет вылетел с задержкой в два часа.