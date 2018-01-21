Как стало известно, 46-летний Юэн Макгрегор, прославившийся благодаря роли мудрого джедая Оби Ван Кеноби во франшизе «Звездные войны», подал, наконец, официальную петицию о разводе со своей 51-летней супругой Эвой Мавракис, с которой прожил больше 20 лет. Актер разочаровал многих своих поклонников. Ведь Макгрегор, отец четверых детей, еще будучи официально женатым, начал повсюду появляться со своей любовницей — 33-летней актрисой Элизабет Уинстэд, ради которой он и бросил супругу. Об этом пишет издание «7Дней».

Кульминацией любовной интрижки Юэна стало поведение актера на двух церемониях вручения наград – «Золотом Глобусе» и Critics’ Choice Awards в январе этого года. На первой он произнес речь, обидевшую Эву, в которой превознес свою любовницу, а потом, между делом, уже уходя со сцены, вскользь поблагодарил жену — за то «что она была с ним рядом 22 года». А на второй церемонии, все еще женатый Макгегор, появившийся с любовницей в качестве официальной спутницы, прямо в зале, на глазах у всех, поцеловал ее в губы…

Поведение актера, который решил открыто пренебречь всеми приличиями, вызвало в Голливуде громкий скандал. Впрочем, он начался еще раньше, когда Юэна в первый раз застукали целующимся с Уинстэд — в октябре прошлого года. А затем последовала новая волна скандала, когда он, еще до начала бракоразводного процесса, вывез вещи из своего семейного особняка и заселился в дом Уинстэд.

Вся эта история возмутила друзей Эвы, которые не могут понять, как мог Макгрегор так поступить со своей верной женой, которая всегда преданно заботилась о нем самом и их четырех дочках. Между прочим, как стало известно, дочери Юэна тоже были глубоко травмированы поведением отца. Старшая — 21-летняя Клара поделилась в Сети старым семейным фото, из которого вырезала Юэна. А 15-летняя Эстер написала душераздирающую песню об измене отца, в которой есть слова: «Я не знаю, как тебя простить. Я не знаю, смогу ли…Это убивает меня…»