В Анкаре сообщают, что их подразделения будут действовать в районе города Африн совместно с отрядами сирийской оппозиции. Накануне турецкое руководство объявило о начале операции «Оливковая ветвь» против сил самообороны курдов. В Анкаре их считают террористами.

Этот конфликт выгоден для России, заявил военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр «Эху Москвы». Он добавил, что возможный разрыв отношений Турции с Европой позволил бы России контролировать черноморские проливы. Минобороны РФ накануне сообщило, что российские военнослужащие были выведены из района Африн в связи с турецкой операцией.