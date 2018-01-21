15-летняя девушка, жительница Жуковского района (Калужская область), познакомилась с 25-летним гражданином Азербайджана в социальных сетях. Тот пригласил ее к себе домой, она согласилась, приехала и осталась у него на ночь. При этом сообщила «кавалеру» свой возраст. Об этом пишет «НГ регион»

Родители девушки, обеспокоенные ее отсутствием, обратились в полицию, и вскоре она была найдена в квартире молодого человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Азербайджанец, ранее судимый за грабеж, заключен под стражу.