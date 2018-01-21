На территории поселка Сарай Абшеронского района школьник получил ранение в результате выстрела в глаз.

Как передает местное бюро Report, инцидент произошел в то время, как 17-летний житель поселка Сарай ученик 10-го класса Аллахгулиев Халил Ильгар оглы возвращался из школы вместе со своим братом Джалилом.

После выстрела из охотничьего ружья неизвестным, осколки патронов задели левый глаз школьника. Пока не выяснено, кем именно был открыт огонь.

Мальчик был доставлен членами семьи в Межрайонную офтальмологическую больницу им. У. Мусабейли в городе Сумгаит.

Как сообщили в медучреждении, когда Х.Аллахгулиева доставили в больницу, его состояние было тяжелым. Ему оказали срочную медицинскую помощь. Была проведена хирургическая операция поврежденной в области глаза. Об этом также были информированы сотрудники правоохранительных органов.

Ведется следствие.