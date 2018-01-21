Арбитражный суд Москвы запретил подразделению Росрееста регистрационные действия со зданием бизнес-центра в Москве, ранее принадлежавшим компании «Бизнес-клуб «Тропикано», которая входит в группу компаний АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил соответствующее заявление конкурсного управляющего БК «Тропикано» Евгения Пименова в деле о банкротстве компании Исмаилова. Суд также запретил АО «Новые технологии управления» любое распоряжение зданием бизнес-центра площадью более 6 тысяч квадратных метров.

Как пояснил в суде представитель конкурсного управляющего, принадлежавшее должнику здание было в 2013 году обменено на паи закрытого паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением «Новых технологий управления». Эта сделка также оспаривается конкурсным управляющим, как совершенная со злоупотреблением правом и направленная на вывод активов. По словам представителя управляющего, в настоящее время у должника нет ни здания стоимостью 1 миллиард рублей, ни паев ЗПИФа.

Банкротство БК «Тропикано» ранее инициировал БМ-Банк, входящий в группу ВТБ. В сентябре компания была признана банкротом. Суд включил задолженность перед банком в размере около 19,2 миллиарда рублей, в том числе 10,5 миллиарда рублей основного долга, в реестр требований кредиторов БК «Тропикано».

БМ-Банк в октябре 2016 года потребовал признать компанию Исмаилова банкротом, поскольку она имела задолженность перед ним по договору поручительства от 29 октября 2012 года в размере более 303 миллионов долларов. «Тропикано» поручилось перед банком за другую компанию из группы АСТ — «Руслайн 2000», которой банк в декабре 2013 года выдал кредит на сумму более 185 миллионов долларов. Кроме того, «Тропикано» передало в ипотеку банку принадлежащее ему 12-этажное здание бизнес-центра на Красной Пресне в Москве.

Предприниматель Исмаилов, контролирующий группу компаний АСТ и входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.