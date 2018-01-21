Турецкие танки вошли в сирийский Африн и оказывают поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований, сообщает телеканал NTV со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что турецкая бронетехника не сталкивается с серьезным сопротивлением сил самообороны курдов, которые отходят от границы вглубь территории Сирии.

Ранее из турецких СМИ стало известно, что ВС Турции перебросили в провинцию Хатай отряды спецназа, гаубицы и танки для поддержки турецких подразделений в Сирии

Отряды спецназа из разных провинций Турции переброшены в районы Рейханлы, Хасса и Кырыкхан провинции Хатай.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 18.00 по бакинскому времени.

По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможном начале наземной операции в Африне в воскресенье.