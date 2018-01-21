Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что новое название страны будет определено в результате референдума.

Как передает РИА Новости, слова премьер-министра приведены на сайте правительства страны.

Македония не оглашает варианты названия, которые могут быть представлены на всенародном голосовании, однако, по сообщениям некоторых региональных СМИ, ими могут быть: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье).

Ранее стало известно о том, что министры иностранных дел Греции и Македонии провели переговоры в Нью-Йорке, посвящённые названию бывшей югославской республики. Отмечается, что Афины оспаривают право соседнего государства носить название Македония, поскольку в Греции есть одноимённый регион.