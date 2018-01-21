Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева освобожден от должности заместитель министра образования Мятин Эйнуллаев.
М.Эйнуллаев получил высокую должность в министре налогов, сообщает АПА.
Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева освобожден от должности заместитель министра образования Мятин Эйнуллаев.
М.Эйнуллаев получил высокую должность в министре налогов, сообщает АПА.
Дата: 2018/01/21 11:30
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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