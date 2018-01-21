Форвард «Вест Бромвича» Соломон Рондон в матче с «Эвертоном» (1:1) хотел ударить по мячу, но ударил по ноге выскочившего из-за спины Джеймса Маккарти.

По данным Sky Sports, которые приводит «Спорт сегодня», у футболиста «Эвертона» диагностировали двойной перелом ноги. Его унесли с поля на носилках.

Увидев то, что соперник серьезно пострадал, Рондон заплакал. Его успокаивали партнеры и даже главный тренер «Вест Брома» Алан Пардью.

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс заявил, что в травме виноваты его игроки.

«Мы отдали мяч, а Джеймс блестяще остановил потенциально голевой удар и получил из-за этого травму».

Рондон в итоге отыграл в матче все 90 минут.