Служба Белого дома по связям с общественностью перестала отвечать на телефонные звонки граждан. Как сообщает РИА Новости, сотрудников ведомства заменила запись автоответчика, в которой говорится о приостановке работы федерального правительства из-за задержки принятия бюджета.

Вина за случившееся в сообщении автоответчика возлагается на представителей Демократической партии. «К сожалению, сегодня мы не можем ответить на ваш звонок, потому что демократы в конгрессе держат финансирование правительства в заложниках, в том числе финансирование нашей армии и национальной безопасности, из-за несогласия по вопросу иммиграции», — говорит автоответчик.

Палата представителей приняла в минувший четверг очередной временный бюджет сроком на месяц, но демократическое меньшинство сената саботировало принятие законопроекта верхней палатой. В результате работа правительства остановилась в 00.00 в субботу.