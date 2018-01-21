Информация, распространенная армянскими СМИ, о том, что, якобы, Азербайджан применил беспилотные летательные аппараты, обстреляв позиции армян из минометных снарядов, не имеет никакого основания и ложная.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства Обороны Азербайджана.

«Армяне распространили подобную дезинформацию сразу после того, как мы сообщили об обстреле ВС Армении наших деревень.

Сообщаем, что Армия Азербайджана полностью соблюдает режим прекращения огня на линии фронта. Если бы, как утверждает противник, нами были предприняты подобные действия, то армянские войска понесли бы большие потери»,- отмечается в информации.