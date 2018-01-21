Армия Сирии и отряды народного ополчения завершили окружение крупной группировки террористической организации «Джебхат ан-Нусра» на востоке провинции Идлиб, а также освободили от бандформирований аэродром Абу-Духур.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России, сообщает ТАСС.

«Штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, наступая вдоль трассы Хама — Алеппо соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль. Таким образом, завершено окружение крупной группировки террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в восточной части провинции Идлиб», — указывается в сообщении.

Кроме того, отмечают в Минобороны, в результате наступательных действий сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года.