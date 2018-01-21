Статую Свободы в Нью-Йорке закрыли для посещения из-за приостановки работы правительства, сообщает Reuters.

Агентство цитирует туристов, которые приобрели билеты в надежде увидеть достопримечательность вблизи, но были разочарованы ее внезапным закрытием.

Отмечается, что вход для посетителей закрыт и в парки.

В субботу, 20 января, правительство США временно прекратило работу, поскольку в конгрессе не удалось договориться о бюджете правительства.

Ранее сообщалось, что в сенате США назначили голосование по временному бюджету на 22 января.