Сирия решительно осуждает турецкую агрессию в городе Африн и призывает международное сообщество немедленно остановить ее. Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу МИД САР.

«Сирийская Арабская Республика решительно осуждает жестокую агрессию Турции в городе Африн, который является неотъемлемой частью территории Сирии”, — отмечается в нем.

«Призываем международное сообщество осудить эту агрессию и принять необходимые меры для ее немедленного прекращения», — указали в МИД САР.

ВС Турции в субботу начали операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС) в Африне.