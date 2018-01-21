Основными факторами, способствовавшими развитию кризисной ситуации на северо-западе Сирии, где Турция начала операцию против курдов, стали провокации США. Как передает РИА Новости, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск.

«Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением» — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что «крайне негативную реакцию Анкары вызвали заявления Вашингтона о создании в сопредельных с Турцией районах «пограничных сил» и другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооруженных группировок боевиков».