Три ракеты выпущены с территории Сирии по турецкой провинции Килис, один человек получил незначительные травмы. Как передает издане Anadolu, удары ракет пришлись по одноименному центру провинции. По словам источника в силах безопасности, в результате обстрела были повреждены некоторые здания. На место направились правоохранители.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможном начале наземной операции в Африне в воскресенье.