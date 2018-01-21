ВВС Турции нанесли удары по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который США использовали для поставки оружия курдским вооруженным формированиям. Об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что аэродром Минниг был среди 113 целей, намеченных для атаки в ходе операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Ранее в субботу генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.