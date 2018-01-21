США признают озабоченность Турции, связанную с ситуацией на сирийско-турецкой границе, но призывают воздержаться от насилия и сосредоточится на борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), сообщил РИА Новости представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкайн-Галлоуэй.

Ранее сообщалось, что советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в ходе телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Гербертом Макмастером призвал его прекратить оказывать поддержку силам самообороны сирийских курдов.

«Мы признаем озабоченность Турции в части безопасности из-за РПК (рабочая партия Курдистана — ред.), которая признана в США и Турции террористической организацией. США не оказывают никакой поддержки РПК», — отметил Рэнкайн-Галлоуэй.

Он добавил, что США призывают «все стороны избегать эскалации и сосредоточиться на самой важной задаче — победить ИГ». Представитель военного ведомства также подчеркнул, что «силы коалиции, возглавляемой США, не ведут операции в Африне, поскольку они ориентированы на военные операции против ИГ».