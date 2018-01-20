К операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне 21 октября будут привлечены сухопутные части ВС Турции.

Как передает Анадолу, об этом сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

По его словам, решение о начале наземной операции на северо-запад Сирии будет приниматься с учетом обстановки на северо-западе Сирии.

Йылдырым напомнил, что ВВС Турции 20 октября уничтожили почти все цели, определенные в рамках первого этапа операции «Оливковая ветвь».

Премьер подчеркнул, что Турция не ставит перед собой цель – нанести малейший вред территориальной целостности Сирии. «Анкара стремится устранить угрозу в отношении границ Турции, исходящую с северо-запада Сирии в последние три года. Мы также ставим целью предотвращение обстрелов населенных пунктов Сирии, освобожденных в рамках операции «Щит Евфрата». Кроме того, Турция стремится помочь жителям Африна – арабам, курдам и туркманам – сломить давление террористов», — заявил глава Кабмина.

Йылдырым напомнил, что насилие и бесчинства террористов в Африне вынудили 350 тысяч местных жителей – курдов покинуть этот район Сирии и бежать в Турцию. «Утверждения пропагандистской машины террористов о том, что Турция якобы пытается уничтожить курдов в Африне, лишены всякого смысла. Мы лишь стремимся уничтожить террористов, на руках которых кровь многих невинных курдов и арабов», — подчеркнул турецкий премьер.

Глава правительства подчеркнул, что действия Анкары в рамках операции в Африне основаны на международном праве. Название операции — «Оливковая ветвь» демонстрирует желание Турции обеспечить мир и стабильность в регионе, сказал турецкий премьер.