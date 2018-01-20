Сотрудники отделения полиции Агджабединского района обнаружили в доме местного жителя оружие, патроны и нунчаки.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в отделе по связям с общественностью министерства внутренних дел АР.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме у жителя Агджабединского района Аслана Рустамзаде. В результате были обнаружены: один пистолет «Макаров», один газовый пистолет марки Reck-Cobra, 44 травматических патрона, две пары наручников и одни нунчаки.

В связи с этим Рустамзаде был задержан на период ведения следственных мер.

Отметим, что дополнительной информации о приобретении оружия и целях ее хранения не сообщается.