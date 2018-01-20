Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщается на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в фейсбуке.

«Двадцатого января по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии, в том числе вопросы обеспечения стабильности на севере страны.