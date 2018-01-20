Турция продолжит информировать Россию и другие заинтересованные страны о ходе операции в сирийском Африне.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отметив, что важно сохранить территориальную целостность САР.

«Цели поражаются с воздуха и с земли. Мы делаем все шаги, консультируясь с партнерами. Что касается реакции в регионе, то Сирия, понятно, будет выступать против. Россия уже выступила с заявлениями. Мы информируем Россию и другие заинтересованные страны обо всех наших шагах, и будем продолжать их информировать. Мы предупреждали о своем беспокойстве, наши цели ясны. Удары нацелены только на террористов», — сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.