Около 96 литров алкогольных напитков и 126 мобильных телефонов в течении 2017 года изъяли у заключенных в пенитенциарных учреждениях Азербайджана.

Об этом, как сообщает Sputnik Азербайджан, заявил в своем выступлении с докладом по итогам года заместитель главы Пенитенциарной службы при министерстве юстиции АР Огтай Мамедов.

По его словам, также в ходе проведенных оперативно-розыскных мер в течении всего прошлого года у заключенных и других лиц нашли 1170 манатов и 700 долларов США. Было зарегистрировано 77 фактов нарушения режима заключения, в рамках которых было изъято 143,3 грамма наркотиков и различных психотропных веществ.

Кроме того, в сотрудничестве с другими правоохранительными органами сотрудникам пенитенциарного ведомства удалось раскрыть 541 тяжкое преступление, преимущественно — связанных с умышленным убийством человека.