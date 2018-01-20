Вооруженные силы Турции в ходе операции «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн поразили 108 целей из 113 намеченных.

Как передает Анадолу, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Генштаба ВС республики.

«Удары по объектам террористов наносились в семи районах Африна, где были поражены 108 целей. Участвовавшие в операции 72 самолета ВВС Турции благополучно вернулись на свои базы. Все раненые и убитые являются боевиками Рабочей партии Курдистана и партии «Демократический союз»», — говорится в сообщении.