Министерство иностранных дел Турции пригласило послов России и Ирана, а также временного поверенного в делах США.

«Послы России, Ирана, временный поверенный в делах США в Турции были приглашены в МИД с целью информирования о последних событиях в Африне», — сказал он.

Ранее Турция письменно проинформировала Сирию о начале военной операции.

Посольство РФ в Анкаре подтвердило факт вызова посла России в министерство иностранных дел Турции. Об этом сообщила в субботу ТАСС пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

«Факт вызова в МИД Турции подтверждаем. В турецком дипведомстве до нас была доведена информация для передачи российским властям», — подчеркнула собеседник агентства.