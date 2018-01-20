Любая наземная военная операция в Сирии может оказать влияние на Конгресс сирийского национального диалога, намеченный на 29-30 января в Сочи.

Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Ансари, комментируя начало ВС Турции наземной военной операции в сирийском районе Африн.

«Любая наземная операция в позитивном или негативном плане может повлиять на конгресс, — сказал он. — Надеемся, что страны-гаранты режима прекращения огня в Сирии предпримут действия, чтобы этого влияния не было».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что операция ВС республики в районе Африн, в котором проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов, фактически уже началась. При этом он подчеркнул, что следующей целью операции станет сирийский Манбидж.