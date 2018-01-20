Россия будет оказывать Сирии, на территории которой Турция начала военную операцию, дипломатическое содействие, будет поддерживать в ООН требование к Турции прекратить её, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 18.00 по бакинскому времени.

«В ООН не только Сирия будет требовать прекращения этой операции. Россия поддержит эти требования и будет оказывать Сирии дипломатическое содействие», — сказал Клинцевич.

По его словам, турецкая операция в Африне грубо нарушает суверенитет Сирии.

Москва в связи с операцией в Турции против курдов на северо-западе Сирии призывает противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность, сообщает МИД РФ.

«Россия придерживается последовательной позиции по поиску развязок в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета этой страны и поиске долгосрочного политического урегулирования в соответствии с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса о функционировании зон деэскалации», — говорится в сообщении.

«В этой связи призываем противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что «после разгрома военно-политического очага международного терроризма в лице ИГИЛ и вывода значительной части российских войск с территории Сирии в настоящее время основной целью оставшихся в этой стране российских военных является обеспечение режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации».